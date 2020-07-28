شكرا لقرائتكم حسام أشرف ناشئ الزمالك يعلق على هدفه فى شباط طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام أشرف لاعب فريق الشباب بالزمالك والذي تألق مؤخرا مع الفريق الأول في المباريات الودية، أنه يشارك في مركز المهاجم الصريح وكل مراكز الخط الأمامي، حسبما يطلب منه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأضاف اللاعب في تصريحات لقناة الزمالك أن كارتيرون طالب اللاعبين بالهدوء وعدم الخوف داخل الملعب ، مُشيراً إلى أن النجوم الكبار دائماً يتحدثون مع الصغار ، ويقدمون لهم دعما مستمراً بعدم الخوف والللعب بقوة والجرأة .

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وأشار نجم شباب الزمالك إلى أنه انضم للزمالك منذ ٥ سنوات قادماً من مركز شباب دمياط وكان طموحه من البداية المشاركة مع الفريق الأول، موضحا أنه يقوم بعمل المطلوب منه فقط داخل الملعب ويحاول اللعب برجولة معتبرا أن تعليمات كارتيرون هي سر ظهوره وزملائه الناشئين بشكل طيب.

ووجه حسام أشرف الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على دعمه المستمر وتجديد عقود اللاعبين الناشئين موضحا سعادته أيضا بمساندة أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وكذلك ثقة الجهاز الفني للفريق.