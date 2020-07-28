شكرا لقرائتكم سامي قمصان: عودة ذهاب وإياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا راحة للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامى قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفنى للنادى الأهلي، أن قرار عودة نظام الذهاب والإياب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، أثار حالة من الإرتياح لدى الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، مشيرًا إلى أن المارد الأحمر لديه أفضلية فى هذا النظام وهى إن مباراة العودة ستكون على أرضنا، فضلاً عن عدم ضغط اللاعبين فى 90 دقيقة فقط، والعمل على انهاء اللقاء مبكرًا لعدم اللجوء لركلات الترجيح.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يستعد لعودة الدوري المصري الممتاز مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل.

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وتحدث سامى قمصان خلال تصريحاته لقناة "الأهلى" عن تعرض ياسر إبراهيم مدافع الفريق للإصابة خلال مشاركته أمام الجونة الودية، اليوم، الثلاثاء، مشيرًا إلى إن طبيب الفريق قام بوضع قدم ياسر فى الثلج ومن المنتظر أن يُجرى أشعة فى الوقت الحالى للإطمئنان على اصابته.

وفاز فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب مختار التتش، في إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري التي سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

سجل خماسية الأهلى، محمد مجدي قفشة "هدفين"، وهدف لكل من ياسر إبراهيم ووليد سليمان وبادجي، فيما سجل ثنائية الجونة أحمد فتحي وأحمد مجدي وشهدت المباراة خروج ياسر إبراهيم للإصابة في الشوط الثاني، وشارك أيمن أشرف بدلاً منه، كما شهدت المباراة إهدار أكثر من فرصة للأهلي، وقدم الأحمر عرضاً قوياً على مدار الشوطين، كما قدم الفريق الساحلي عرضاً قوياً وكان نداً للأهلي لكن فارق الخبرة والإمكانيات الفنية حسم اللقاء بهذا الفوز الكبير للأهلي، الذي قام مدربه السويسري رينيه فايلر بتجربة عدد كبير من اللاعبين على مدار شوطي المباراة.