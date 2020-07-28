شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يكرم الإدارات المركزية ومديريات الشباب الفائزة بجوائز التميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكريم عدد من مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، والإدارات المركزية بالوزارة خلال الاحتفالية التي أقيمت اليوم على مسرح وزارة الشباب والرياضة، بحضور مساعدو وزير الشباب والرياضة، ورؤساء الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة، وبعض مديري الشباب والرياضة بالمحافظات ، وخلال كلمته، تحدث الدكتور أشرف صبحي عن الخطط الاستثمارية لمراكز الشباب، ومشاريع اكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات، كما تطرق اللقاء لطرح بعض التحديات التي تواجه المديريات في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة ، وأكد "صبحي" على أهمية تطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضية بما يضمن تحقيق الهدف الأسمى من ذلك التطوير والذي يهدف لتحويلها إلى منشآت جاذبه لكافة فئات المجتمع، مشيراً الى أهمية دور مديري المديريات في الحفاظ على الخطط والبرامج التي تستهدفها الوزارة لتطوير الحركة الرياضية والشبابية في المحافظات.

وطالب الدكتور أشرف صبحي مديري المديريات بالعمل على معالجة المشكلات، وتحسين الأداء بمراكز الشباب، والمضي قدمًا نحو تطوير وتكثيف البرامج والمشروعات المنفذة كلٌ في محافظته بالتنسيق مع الإدارات المركزية المعنية بالأنشطة داخل الوزارة، مبينًا أن هناك تقييمًا دوريًا لجميع مديريات الشباب والرياضة كنهج تتبعه الوزارة في أسلوب عملها لتحقيق رؤي الوزارة وسياستها التي ترتكز بالأساس على خدمة نشء وشباب مصر.

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وخلال الاحتفالية استعرضت الدكتورة ياسمين عراقي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالوزارة منظومة العمل بالإدارة المركزية والتي تعمل علي الربط بين اهداف التنمية المستدامة 2030، وبرنامج عمل الحكومة، واستراتيجية وزارة الشباب، وربط خطط وانجازات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بمنظومة الربط الإلكتروني.

كما استعرض عصام غنيم مدير عام التخطيط منظومة العمل بالإدارة المركزية داخل قطاع الرياضة. واختتم الحفل بتكريم مديريات الشباب والرياضة التي حققت المراكز الأولي في التقييم من قبل لجنه متخصصة، حيث تم تقسيم المحافظات الي 6 أقاليم، ففي إقليم القاهرة الكبرى حققت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية المركز الأول علي مستوي القطاع، وحققت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة المركز الأول علي مستوي إقليم الإسكندرية، فيما حققت مديرية الشباب والرياضة بالغربية المركز الأول علي مستوي إقليم الدلتا.

وحققت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد المركز الأول علي إقليم القناة وسيناء، بينما حققت مديرية الشباب والرياضة بالفيوم المركز الأول علي مستوي إقليم شمال الصعيد، وحصدت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج المركز الأول علي مستوي إقليم جنوب الصعيد.،وعلى مستوي الإدارة المركزية بديوان عام وزارة الشباب والرياضة حققت جائزة التميز 6 إدارات مركزية وهي "البرلمان والتعليم المدني، شئون الوزير، البرامج الثقافية والتطوعية، الخدمات المساعدة، الطلائع، والاستثمارات الرياضية".