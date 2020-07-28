شكرا لقرائتكم الأهلي يكتسح الجونة بخماسية وديا استعدادا للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتسح فريق الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، نظيره الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش.

سجل أهداف الأهلي، وليد سليمان في الدقيقة الثانية وياسر إبراهيم في الدقيقة 41 من زمن اللقاء، ومحمد مجدي أفشة من ضربة جزاء في الدقيقة 51، تحصل عليها مروان محسن، قبل أن يعود أفشة ويسجل الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 81، وأختتم السنغالي أليو بادجي مهرجان الأهدف مسجلا الهدف الخامس للأهلي في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.

وجاءت أهداف الجونة، من بتوقيع أحمد مجدي من ضربة جزاء في الدقيقة 66 وأحمد فتحي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 68.

ويستعد الأهلي والجونة خلال الفترة الحالية لاستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد توقفها منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وكان الأهلي قد فاز برباعية نظيفة على سموحة في الودية التي جمعت بينهما مساء الجمعة الماضي، بينما تواجه الجونة أمام إف سي مصر باللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه إنبي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري، والتي تقام يوم 9 من أغسطس المقبل.

تشكيل الأهلي أمام الجونة اليوم جاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد هاني، وخط الوسط: عمرو السولية، ديانج، وليد سليمان، رمضان صبحي، أجاي، وخط الهجوم: مروان محسن.

فيما جاء تشكيل الجونة أمام الأهلي اليوم، حراسة المرمى : إسلام طارق، خط الدفاع : أحمد صبحي - محمد نجيب - لؤي وائل - عمرو سعداوي، خط الوسط : محمد محسن "ليلة" - ناصر ناصر - إسلام محارب - أحمد حمدي - ألان كيامبادي، وخط الهجوم : أحمد ياسر ريان.