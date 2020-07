شكرا لقرائتكم شاهد.. عمرو جمال يتحدث عن رحلة الشفاء من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعرض عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي المعار إلى صفوف طلائع الجيش، كواليس فترة تعرضه بإصابة فيروس كورونا المستجد، مرورواً بتحول مسحته إلى سلبية والشفاء من الفيروس التاجي، وقال الغزال: الحمد لله ربنا شفاني بعد ما عرفت اني مصاب بكورونا شوفت دعم الناس ووصلي دعوات الناس، سواء اللي اتصلوا بيا أو بعتولي رسائل، كنت في مرحلة محتاج فعلا أشوف كل الدعم ده، دعواتكم أثرت معايا.

View this post on Instagram تجربتي مع فيروس ???? كورونا ???? A post shared by Amr Gamal ???? (@_amrgamal) on Jul 28, 2020 at 7:21am PDT

وأضاف : محدش كبير على المرض انا كنت عادي بتمرن في المعسكر بتاعي مع الفريق وكنت كويس لغاية ما كنا بنعمل المسحات وفوجئت إني إيجابي، وعلى طول روحت المستشفى عملت أشعة مقطعية وتحاليل دم وأظهرت عندي إلتهابات في الرئة واتحجزت للمستشفى تحت الملاحظة.

واصل: بشكر القائمين على المستشفى لأن الناس كلها كانت بتتعامل معاملة واحدة من غير تمييز، اتحجزت 7 أيام، أول 3 أيام كان كورس علاجي مكثف، حسيت بألم في صدري بسبب الالتهابات، ومكانش عندي أعرضا تانية غير الهمدان.

وتابع : عملت المسحة الأولى بعد أول 4 أيام والحمدلله اتحولت سلبية وبعد 48 ساعة وطلعت سلبية، ورجعت لبيتي وأولادي وبشكر كل الناس اللي دعمتني.

واختتم : المواقف الصعبة بتظهر الناس وفي ناس بتتأكد انها تستحق تكون موجودة في حياتك، السنة دي كانت صعبة عليا من بدايتها بسبب ظروف الكرة وانتقال متمش، لكن إرادة ربنا أكبر من كل شئ، والحمدلله.