شكرا لقرائتكم المقاولون يتعادل مع أسوان 1 / 1 في الدقائق الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت قبل قليل مباراة المقاولون العرب وأسوان الودية، والتي جمعت الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم أحمد صغيري لأسوان في الدقيقه 39 من الشوط الثاني، وتعادل يوسف إبراهيم ناشئ المقاولون في الدقيقه 43 ، وبدأ أسوان بتشكيل مكون من: محمد عبد المجيد في حراسة المرمى، حسن يوسف، عبد العزيز إمام، محمد المرسي، محمد خليفة، سولمون منساه، محمود نعيم، محمد إسماعيل، عبد الله السنجهاوي، طارق أبو العز ورضا السيد.

وكان الفريقان قد تواجها من قبل يوم الثلاثاء الماضى، فى أولى وديات المقاولون العرب، حيث تقدم أسوان بهدف نظيف فى الدقيقة 89 من عمر اللقاء قبل أن يتعادل المقاولون عن طريق ناشئه زياد طلبة، الذى نجح فى تعديل النتيجة مع الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثانى واللقاء، لتنتهى المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

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وتعتبر هذه المباراة، هى التجربة الودية الرابعة لنادى أسوان، الذى تعادل فى لقائه الودى الأول مع الإسماعيلى بنتيجة 1/1، ثم كرر نفس النتيجة أمام المقاولون، وكررها أيضاً أمام إنبي.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

على الجانب الآخر، يحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.