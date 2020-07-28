شكرا لقرائتكم محمد شبانة: الزمالك يُنهى أزمة مستحقات بن شرقى وأوناجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الاعلامى محمد شبانة فى لايف اليوم السابع، أن إدارة الزمالك، أنهت مسألة المستحقات المتأخرة للمغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد أوناجم لكي يعود الثنائى إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجارى، من أجل الانتظام في استعدادات الفريق الأبيض للموسم الجديد، وكان برنامج "مع شبانة" قد انفرد باستحقاق 100 ألف دولار لبن شرقى طلب اللاعب الحصول عليها من أجل العودة إلى القاهرة.

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وكشف شبانة فى لايف اليوم السابع، أن مسئولو الزمالك أكدوا عدم الدخول في أية مفاوضات من أجل ضم السورى عمر خربين مهاجم الهلال السعودى الذى سبق له اللعب في بيراميدز.

وأوضح شبانة فى لايف اليوم السابع أن مصدر مسئول بالزمالك قال إن النادى الأبيض أغلق الباب نحو ضم أجانب جدد نظرا للحصول على توقيع الأنجولي آري بابل جناح أول أغسطس الأنجولي لينضم إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم رفقة التونسي حمزة المثلوثي الذى وصل إلى القاهرة وأنهى كل إجراءات انضمامه لنادى الزمالك ليكون بابل والمثلوثي هم الثنائى الجدد بالموسم الجديد إلى جانب الثلاثى فرجانى ساسى وبن شرقي وأوناجم مع تسويق الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق.