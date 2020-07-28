شكرا لقرائتكم الزمالك يفوز على طنطا 2-1 في ودية برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الزمالك فوزا معنويا على نظيره نادى طنطا بنتيجة 2-1، في المواجهة التى جمعتهما في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي، حيث يستعد الفريقين لعودة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل وكما يستعد الزمالك لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدفي الزمالك حسام اشرف في الدقيقة 60 ، ثم مصطفي فتحي لاعب الزمالك في احراز هدف التقدم لفريقه في مرمي طنطا في الدقيقة 801، بعدما كان محمد العشري لاعب طنطا قد أدرك هدف التعادل لفريقه في مرمي الزمالك في الدقيقة 70 لينتهي اللقاء بنتيجة 2/1.

وتوقفت مباراة الزمالك وطنطا الودية التى تجمعهما حاليًا مرتين في الدقيقة 30 و75 من أجل إلتقاط الأنفاس وشرب المياه نظرًا لإرتفاع درجات الحرارة، من خلال الحكم أحمد جمال لشرب المياه والتقاط الانفاس

سجل الناشئ حسام أشرف أول أهداف نادى الزمالك فى الدقيقة 60، ثم أدرك نادى طنطا التعادل سريعًا في الدقيقة 70 عن طريق محمد العشري الذى حول برأسه ركلة حرة لعبها إيهاب سمير بطريقة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء في شباك جنش/ ثم عاد مصطفي فتحى ليخطف الفوز للابيض .

وجاءت أحداث الشوط الاول بلا خطورة وتبادل الفريقين اللعب فى وسط الملعب مع تركيز طنطا على اللعب خلف مدافعين الزمالك على الأجناب، حيث جاء الشوط الأول بين الزمالك وطنطا، فقير فنيًا حيث لم تشهد الـ 45 دقيقة الأولى أحداث أو هجمات تذكر لكلا الفريقين وانحصرت الكرة فى منطقة وسط الملعب وسط محاولات على المرمى إلا إنها على استحياء، وحصل الزمالك على 5 ضربات ركنية دون أى ركنية لطنطا، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي الدفع بمجموعة من الناشئين في الشوط الثاني من مباراة طنطا الودية التي تجمع الفريقين حاليا باستاد الجيش ببرج العرب .

Advertisements

وفي بداية الشوط الثاني من المباراة دفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بعدد من التغييرات حيث شارك كل من كابونجو كاسونجو ومصطفى فتحي وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعي وأحمد عيد وحاتم محمد بدلا من عمر السعيد وكريم بامبو وشيكابالا ومحمد عنتر ومحمد حسن وإمام عاشور ومحمد عبدالسلام وعبدالله جمعة .

ليصبح تشكيل الزمالك في الشوط الثاني محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد وياسين مرعي في خط الدفاع وحاتم محمد ومحمد حسام بيسو ومصطفى فتحي وحسام أشرف وسيف فاروق جعفر في خط الوسط وكابونجو كاسونجو في الهجوم .

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وطنطا الودية التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي، حيث يستعد الفريقين لعودة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل وكما يستعد الزمالك لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا ، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: جنش - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة -امام عاشور - محمد حسن - محمد عنتر- شيكابالا -بامبو -عمر السعيد.

كشف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن تشكيل الفريق الأبيض الذى يستعد لخوض المباراة الودية التى تجمعه بنظيره طنطا، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي، حيث يستعد طنطا لعودة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل ويستعد الزمالك لخوض منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: جنش - محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة -امام عاشور - محمد حسن - محمد عنتر- شيكابالا -بامبو -عمر السعيد.

ومن المقرر أن يواصل الفرنسى باتريس كارتيرون، منح فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الناشئين مثلما حدث فى ودية وادى دجلة الأخيرة، التى فاز بها الأبيض بأربعة أهداف دون رد، وتألق خلالها عدد من اللاعبين الناشئين بعدما أحرز الناشئ أسامة فيصل "هاتريك" فى المباراة بالإضافة إلى تألق حسام أشرف وتسجيله هدف التقدم للأبيض، فيما من المقرر أن ينتهى معسكر الزمالك فى برج العرب يوم الخميس المقبل، على أن يحصل اللاعبون على راحة يومى الجمعة والسبت لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم.

وعاد الزمالك إلى خوض تدريباته أول أمس، السبت، عقب الراحة السلبية التى حصل عليها أبناء ميت عقبة على مدار أول أمس، الجمعة، عقب نهاية معسكر برج العرب الذى استمر نحو 14 يومًا وتخلله مباراتين وديتين مع سموحة وبيراميدز حيث شهد اللقاء الأول فوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما خسر الأبيض لقاء بيراميدز بهدف نظيف، حيث يستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، يوم 6 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز المقرر عودته بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا وفاز الزمالك أول أمس على وادى دجلة، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين أول أمس فى استاد بتروسبورت.