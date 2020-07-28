شكرا لقرائتكم 60 دقيقة.. الأهلي يتفوق على الجونة بثلاثية دون رد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عزز محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي من تقدم فريقه على الجونة وديا، بتسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 51، تحصل عليها مروان محسن.

مرت 60 دقيقة من زمن المباراة الودية التي تجمع فريقي الأهلي والجونة وتحولت النتيجة لتقدم الأهلي بثلاثية دوزن رد، سجلهم وليد سليمان في الدقيقة الثانية وياسر إبراهيم في الدقيقة 41 من زمن اللقاء، ومحمد مجدي أفشة من ضربة جزاء في الدقيقة 51، تحصل عليها مروان محسن.

ويستعد الأهلي والجونة خلال الفترة الحالية لاستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد توقفها منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان الأهلي قد فاز برباعية نظيفة على سموحة في الودية التي جمعت بينهما مساء الجمعة الماضي، بينما تواجه الجونة أمام إف سي مصر باللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

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ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه إنبي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري، والتي تقام يوم 9 من أغسطس المقبل.

تشكيل الأهلي أمام الجونة اليوم جاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد هاني، وخط الوسط: عمرو السولية، ديانج، وليد سليمان، رمضان صبحي، أجاي، وخط الهجوم: مروان محسن.

فيما جاء تشكيل الجونة أمام الأهلي اليوم، حراسة المرمى : إسلام طارق، خط الدفاع : أحمد صبحي - محمد نجيب - لؤي وائل - عمرو سعداوي، خط الوسط : محمد محسن "ليلة" - ناصر ناصر - إسلام محارب - أحمد حمدي - ألان كيامبادي، وخط الهجوم : أحمد ياسر ريان.