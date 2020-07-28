شكرا لقرائتكم روي كين يطالب يونايتد بـ"التخلص" من دي خيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد روي كين قائد مانشستر يونايتد السابق أن النادي يجب أن يبحث عن حارس أفضل من ديفيد دي خيا إذا أراد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعالت الأصوات المطالبة بإبعاد دي خيا عن التشكيلة بعد أخطاء ارتكبها خلال خسارة يونايتد من تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، كما انزلقت منه الكرة خلال الفوز 2-0 صفر على ليستر سيتي في الدوري يوم الأحد لكنه نهض ليمنع جيمي فاردي من التسجيل في مباراة حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال كين إنه لم يكن أبدا من كبار المعجبين بالحارس الإسباني، وأضاف لمحطة "سكاي سبورتس": يرتكب الكثير من الأخطاء وهفوات كبيرة تكلف يونايتد نقاطا مهمة، وإذا أراد مانشستر المنافسة على لقب الدوري يحتاج إلى حارس أفضل. يحتاج إلى تغيير وقام بذلك من قبل لسنوات، إذ أبعد مهاجمين ثم عرضهم للبيع وكذلك لاعبي وسط لكن البعض يفكر في التمسك بحارس المرمى لفترة أطول لأنه قام ببعض الأشياء قبل عامين أو ثلاثة أعوام.

وأشار كين إلى البطل ليفربول الذي أعار الحارس الألماني لوريس كاريوس إلى بشيكتاش التركي ودفع مبلغا قياسيا لضم البرازيلي أليسون، وواصل: شاهدنا ليفربول في مستويات مختلفة وتحسن في حراسة المرمى، ما المشكلة؟ دي خيا يرتكب أخطاء لذا حان وقت التغيير ويوجد بعض حراس المرمى الجيدين.