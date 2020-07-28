«غير مسموح بالتمويه على المرمى» .. الفيفا يعلن التعديلات الجديدة في ركلات الترجيح

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، عن التعديلات الخاصة بركلات الترجيح داخل منطقة جزاء المنافسين في المباريات.

ووفقاً لما نشره الموقع الرسمي لمجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم "IFAB" ، إن عند تنفيذ ركلة الجزاء، يسمح بـ "التمويه" أثناء الجرى على الكرة لتنفيذ الركلة، لكن عند الوصول للكرة غير مسموح على الإطلاق بالتمويه على مرمى الحارس.

وأكد "IFAB"، إنه في حالة تمويه اللاعب فى ركلة الجزاء بعد الجري على الكرة، يعاقب اللاعب ببطاقة صفراء وحصول المنافس على ركلة حرة غير مباشرة.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أقر تطبيق قانون جديد يتيح للأندية إجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة بدلا من 3، وذلك بعد استئناف الدوريات الفترة الماضية، والتي توقفت لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.