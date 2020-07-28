فيرنر يكشف أن لامبارد أقنعه بالمجيء الى تشلسي

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لندن: كشف المهاجم الألماني الدولي تيمو فيرنر المنتقل حديثا الى تشلسي الانكليزي أن وجود مدرب الأخير فرانك لامبارد على رأس الجهاز الفني كان سببا أساسيا في انضمامه الى الفريق اللندني. وسجل فيرنر 34 هدفا في مختلف المسابقات في صفوف لايبزيغ موسم 2019-2020 قبل أن ينتقل الى البلوز الشهر الماضي.

وأكد فيرنر أن رؤية لامبارد حول مركزه في خط الهجوم الجديد في الفريق الى جانب المغربي حكيم زياش المنتقل اليه من أياكس امستردام الهولندي، جعلته يقتنع بالقدوم الى تشلسي وقال في هذا الصدد لموقع البلوز الرسمي "كان (لامبارد) المفتاح، تكملنا كثيرا عن أشياء مثل أسلوب اللعب، الطريقة التي يريد ان يلعب فيها وكيف يراني في خط المقدمة وكيفية تأقلمي مع هذا الامر". وأضاف "عندما تسنح لك الفرصة لترحل عن ناديك القديم والانتقال الى ناد كبير مثل هذا، كان ذلك بالنسبة الي حلما تحول الى حقيقة لأن تشلسي هو بالفعل ناد كبير". وتابع "أعرف بعض اللاعبين عندما توجوا بدوري أبطال أوروبا أمثال ديدييه دروغبا وفرانك لامبارد وبتر تشيك، وأريد أن أكون جزءا من حقبة جديدة هنا وبالتالي سأبذل قصارى جهدي".

التهديف سبب التعاقد

وختم "سأحاول تسجيل أكبر عدد من الاهداف في صفوف تشلسي لأن ذلك هو السبب الأساسي للتعاقد معي. أريد نقل عدوى تسجيلي الاهداف في صفوف لايبزيغ الى هنا وربما أسجل عددا أكبر من الأهداف". ونجح تشلسي في حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على ولفهرمابتون 2-صفر في المرحلة الاخيرة ليحتل المركز الرابع. ويبدو أن الفريق اللندني في طريقه لتعزيز صفوفه بالمزيد من اللاعبين حيث أشارت تقارير الى اقتراب صانع العاب باير ليفركوزن كاي هافرتس من الانتقال إليه في الايام المقبلة.