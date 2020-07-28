إصابة مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز بفيروس كوفيد-19

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مدريد: أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء إصابة مهاجمه الدولي الدومينيكاني ماريانو دياز بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي "بعد اختبارات كوفيد-19 التي تم إجراؤها أمس على فريقنا الأول لكرة القدم من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، جاءت نتيجة اختبار لاعبنا ماريانو إيجابية. اللاعب في حالة صحية ممتازة ويحترم بروتوكول العزل في المنزل".

ولم يلعب دياز (26 عاما) كثيرا مع النادي الملكي هذا الموسم بسبب الإصابات التي تعرض لها والمنافسة القوية في خط الهجوم، حيث خاض خمس مباريات فقط وسجل هدفا واحدا في مرمى برشلونة (2-صفر) في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد ثوان قليلة من دخوله مكان الفرنسي كريم بنزيمة في الأول من مارس الماضي.

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أول حجر صحي

واستفاد لاعبو النادي الملكي من إجازة لبضعة أيام عقب التتويج بلقب الدوري للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه وتحديدا منذ نهاية الموسم في 19 يوليو الحالي، وكانت حصة تدريبية مقررة صباح الثلاثاء غاب عنها دياز الذي عاد الى صفوف النادي الملكي صيف 2018 بعد موسم اعارة لنادي ليون الفرنسي.

وكان ريال مدريد اضطر الى الدخول في حجر صحي في مارس الماضي لحظة توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد وذلك بسبب اكتشاف حالة ايجابية في صفوف فريقه لكرة السلة والذي يتقاسم معه بعض منشآته الرياضية في مركز تدريباته في فالديديباس في العاصمة مدريد.