عودة غريزمان ولانغليه وديمبيلي الى التمارين الفردية مع برشلونة قبل موقعة نابولي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





برشلونة: أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الثلاثاء عن عودة لاعبيه الفرنسيين الثلاثة أنطوان غريزمان، كليمان لانغليه وعثمان ديمبيلي الى التمارين الفردية مع استئناف تدريبات الفريق قبل مواجهة نابولي الايطالي في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا االاسبوع المقبل.

وجاء في بيان على موقع النادي الكاتالوني أن "الفريق عاد الى التمارين ... وكان من الجيد رؤية الفرنسيين كليمان لانغليه وانطوان غريزمان، وإن كان بمعزل عن بقية المجموعة إذ يستمران في الالتزام ببرنامج التعافي"، مشيرا الى ان ديمبيلي قام بتمارين فردية أيضا.

إصابات

ولم يذكر النادي ما إذا كان اللاعبون سيكونون في جاهزية لمواجهة نابولي على ملعب "كامب نو" في الثامن من آب/أغسطس المقبل، علما أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الايجابي 1-1 في ايطاليا. وتعرض غريزمان لإصابة عضلية في الفخذ الايمن في 11 يوليو الجاري أبعدته عن آخر مبارتين من موسم الليغا الذي أنهاه برشلونة وصيفا للبطل والغريم الازلي ريال مدريد. فيما تعرض لانغليه في 19 الحالي لإصابة في الفخذ. وعانى ديمبيلي من إصابة بقطع في وتر فخذه الايمن خضع على إثرها لعملية جراحية في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت وعانى من انتكاسة أخرى عندما عاد الى التمارين في فبراير.