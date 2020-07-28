الدوري المغربي أول بطولة محلية كبرى في القارة السمراء تستأنف نشاطها

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جوهانسبرغ: بات الدوري المغربي لكرة القدم الإثنين أول بطولة محلية كبرى في القارة السمراء تستأنف منافساتها عقب توقف لمدة اربعة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

واستؤنفت منافسات الدوري المغربي بمباراتين مؤجلتين، الأولى من المرحلة التاسعة بين الدفاع الحسني الجديدي وضيفه الرجاء البيضاوي وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية من المرحلة التاسعة عشرة فاز خلالها حسنية أغادير على ضيفه رجاء بني ملال 1-صفر سجله المهدي أوبيلا في الدقيقة 57.

ويلعب اليوم الوداد البيضاوي حامل اللقب والمتصدر مع ضيفه مولودية وجدة الثالث في لقاء مؤجل من المرحلة التاسعة عشرة. وتقام المباريات بدون جمهور في المغرب الذي بلغ عدد الاصابات بالفيروس 20887 حالة بينها 316 وفاة.

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في الصدارة

ويتصدر الوداد البيضاوي الترتيب برصيد 36 نقطة من 18 مباراة بفارق نقطة واحدة امام الفتح الرباطي الذي لعب 20 مباراة وبفارق نقطتين امام مولودية وجدة الذي خاض 19 مباراة. ومن المقرر أن يستأنف الدوري التونسي نشاطه في الثاني من أغسطس المقبل، يليه الدوري المصري في السادس منه، ثم الجنوب إفريقي في 11 من الشهر ذاته.

ولم تقرر الجزائر حتى الان اسئناف النشاط الكروي من عدمه، فيما الغيت بطولات جمهورية الكونغو الديموقراطية وغانا ونيجيريا والسنغال. وحدها بوروندي واصلت منافسات بطولتها المحلية على الرغم من انتشار وباء كوفيد-19، فيما كانت تنزانيا أول بطولة في القارة السمراء تستأنتف منافساتها منتصف يونيو الماضي.