شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في لايف ”الخليج 365”: 1.5 مليون إسترلينى شرط رمضان صبحى للانضمام لأولمبياكوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة فى لايف ”الخليج 365”، عن أن رمضان صبحي نجم هجوم هيدرسيفيلد الإنجليزي المعار للأهلي اشترط الحصول على راتب سنوي قدره 1.5 مليون إسترليني سنويًا للموافقة على الانتقال لصفوف نادي أولمبياكوس اليوناني الذي دخل في مفاوضات لضمه لتدعيم هجوم بطل الدوري اليوناني والمشارك في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في الوقت الذي عرضت إدارة النادي اليوناني على رمضان الحصول على 1.2 مليون فقط.

وأكد شبانة في لايف ”الخليج 365”، أن إدارة الأهلي أبدت مرونة في رفع عرضهم لشراء رمضان صبحي من 2 ونصف مليون إسترليني إلى 3 ملايين إسترليني في الوقت الذي بلغت مطالب هيدرسيفيلد المبدئية ٧ ملايين إسترليني، وتنتهى إعارة رمضان صبحى للأهلى نهاية الموسم الجارى على أن يعود بعدها لصفوف ناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي، والذي قرر بيع الجناح الدولي بداية من الموسم الجديد.

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وتابع شبانة فى لايف الخليج 365، أن عرض الأهلي هو الوحيد المتواجد على طاولة هيدرسيفيلد حتى هذه اللحظة، في الوقت الذي لازال هناك أندية تدرس ارسال عرض لشرائه أبرزها أولمبياكوس اليوناني وفيورتينا الإيطالي وعدد من الفرق الألمانية والتركية والأنجليزية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.