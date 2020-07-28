شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى لايف ”الخليج 365”: اتحاد الكرة أحال مشاركة المنتخب بدورة قطر لوزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الاعلامى والناقد الرياضى محمد شبانة، فى لايف الخليج 365، أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، أحالت ملف مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب بقطر خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر 2021، إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، للبت فى الأمر سواء بالموافقة أو الاعتذار.

وأوضح شبانة فى لايف الخليج 365، أن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، قال إن اللجنة الخماسية قررت إحالة الملف للوزير من أجل البت فيه"، موضحًا أن الاتحاد ينتظر رد الوزارة من أجل حسم موقفه من مشاركة المنتخب في الدورة الودية أو الاعتذار.

وتابع شبانة فى لايف الخليج 365 أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كان وجه دعوة للمنتخبات العربية وعددها 22 منتخبًا للمشاركة في الدورة الودية بقطر.