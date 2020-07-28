شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في لايف ”الخليج 365”: لجنة التخطيط تتولى الصفقات تحسبًا لرحيل فايلر عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة فى لايف ”الخليج 365”، عن أن إدارة الأهلي وضعت السيناريو الفني قبل انطلاق الموسم الجديد، حال اتخاذ السويسري رينيه فايلر قرارًا بالرحيل عن القلعة الحمراء وعدم قيادة الفريق في الموسم الجديد، وذلك من خلال تحضير عدد من السير الذاتية للاستقرار على أحدهما لخلافة فايلر.

وأكد شبانة فى لايف ”الخليج 365”، أن لجنة التخطيط حصلت على الضوء الأخضر لإدارة ملف الصفقات الجديد واتخاذ القرارات الفنية المناسبة خاصة وان هذا الملف لا يمكن التأخر في إنجازه ولا يمكن ربطه بفايلر الذي قد يرحل عن الفريق.

وتابع شبانة فى لايف ”الخليج 365”، أن فايلر وقع مع الأهلي على عقد جديد لمدة موسم واحد بنفس الشروط المالية الخاصة بالعقد السابق، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات والشد والجذب بين الطرفيين، خاصة أن المدرب السويسري لم يكن يرغب في الاستمرار بالنسبة الكاملة، خاصة أن هناك ضغوطاً تم ممارستها عليه من جانب أسرته التي كانت ترغب في عودته لأوروبا والاكتفاء بالفترة التي قضاها في قيادة النادي الأهلي في ظل امتلاكه العديد من العروض خلال فترة تجديد عقده.

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وأضاف شبانة أن الأهلي توصل مع فايلر أثناء المفاوضات لحل يرضي جميع الأطراف وهو توقيع العقد لمدة موسم واحد فقط مع وجود شرط جزائي كبير في العقد، ولكن يملك الطرفان أي الأهلي وفايلر الحق في فسخ العقد من طرف واحد دون أي التزامات بعد انتهاء فعاليات بطولة الدوري وكذلك بطولة دوري أبطال افريقيا، ففي حالة فوز الأهلي بهما في شهر أكتوبر وخلال 15 يوم من تاريخ أخر مباراة في البطولتين يحق لفايلر فسخ التعاقد والرحيل عن الأهلي، ونفس الأمر بالنسبة للأهلي ففي حالة خسارته لأياً من البطولتين قد يفكر الأهلي في اقالته، وبالتالي سيكون أيضاً من حق إدارة الأهلي فسخ التعاقد دون تحمل أي شروط جزائية ودون أي التزامات تعاقدية على الإدارة الحمراء، وبمجرد انتهاء الـ15 يوم تعود بنود العقد كما كانت بحيث لن يصبح أي طرف من الطرفين قادراً على انهاء التعاقد دون تحمل الشرط الجزائي والالتزام بكل البنود التعاقدية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.