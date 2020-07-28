اتحاد الكرة ردا على خطاب الكاف: أقل ملعب فى مصر به كل الاشتراطات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على الخطاب الذى وصل من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مؤخرا ويتضمن العديد من الاشتراطات الواجب توافرها فى الملاعب التى تستضيف المباريات الأفريقية، لاسيما مع قرب إقامة مباريات قبل نهائى ونهائى دورى الأبطال افريقيا بمشاركة الأهلى والزمالك ، وقال مسئولو اتحاد الكرة أن هذه الاشتراطات موجودة فى أقل ملعب دولى فى مصر من حيث النجيل الطبيعى والتأكد من جودته وكذلك مقاعد البدلاء، كما أنه تم ترقيم المدرجات فى عدد كبير من الملاعب، بالإضافة إلى قوة الأضواء الكاشفة التى تتعدى الـ1200 LUX المطلوبة ، وتضمن خطاب الكاف ضرورة توافر بعض الشروط من الملاعب التى تستضيف مباريات دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية وابرزها - جودة أرضية الملعب : نجيل طبيعي او صناعي من جودة عالية ونظام صرف ولو نجيل صناعي. - الاضواء الكاشفة : 1200 Lux وحدة اضاءة وكاشفة للملعب. - الدكة : جودة جيدة للاحتياطي والحكام Advertisements - الجماهير : كل واحد قاعد على كرسي - الكراسي مرقمة ولها ظهر ٣٠ سم / وغير قابل للتكسير - غرف الملابس : جودة عالية حديثة وبنفس الحجم للفريقين وميكونش غرفة الفريق الزائر اقل كفائة منً الفريق المضيف

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