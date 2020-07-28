شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: شيكابالا أمهر لاعب في مصر وأسامة فيصل خليفة عماد متعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق أن محمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب القلعة البيضاء وكابتن الفريق، هو أمهر لاعب في مصر، وأن حسام فيصل ناشئ الزمالك الصاعد هو الخليفة الشرعي لعماد متعب وحسام حسن نجمي منتخب الفراعنة السابقين، وقال السيد في تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون سبورت: شيكابالا أمهر لاعب في تاريخ مصر، ولكن عندما يشعر اللاعب الكبير أنه ليس له دور كبير مع الفريق يتأثر نفسيًا، ويجب أن يكون المدرب أكثر ذكاءً في التعامل مع اللاعبين الكبار.

وواصل: فايلر يحاول تجهيز اللاعبين الأساسيين بنسبة كبيرة خلال الوديات، لأنه يريد حسم الدوري مبكرًا والتفرغ لأفريقيا، أما الزمالك يفكر بشكل مختلف خلال الوديات، وهو منح الأساسيين فرص في أوقات محددة لتجهيزهم من أجل مباريات أفريقيا، ولذلك فايلر يلعب بالتشكيل الأساسي بينما كارتيرون يبدأ بالبدلاء.

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وأضاف: كارتيرون صنف أسامة فيصل كلاعب أساسي ولذلك استبعده مع الأساسيين من لقاء طنطا، ولكن كنت أؤيد أن يمنحه فرصة أكبر في المباريات الحالية، وأسامة فيصل لاعب ملتزم جداً في الأخلاق "نمبر وان"، ينام في التاسعة يصحو لصلاة الفجر ويتدرب بانتظام دربته في 2001 وأعلم سلوكياته، وفيصل لديه سمات شخصية غير الباقيين ويشبه ستايل عماد متعب.

واختتم: حسام أشرف أسرع من أسامة فيصل، وأشرف يجيد ضربات الرأس، أما فيصل مهاري بشكل أكبر مثل حسام حسن وعماد متعب.

وعاد الزمالك إلى خوض تدريباته أول أمس، السبت، عقب الراحة السلبية التى حصل عليها أبناء ميت عقبة على مدار أول أمس، الجمعة، عقب نهاية معسكر برج العرب الذى استمر نحو 14 يومًا وتخلله مباراتين وديتين مع سموحة وبيراميدز حيث شهد اللقاء الأول فوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما خسر الأبيض لقاء بيراميدز بهدف نظيف، حيث يستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، يوم 6 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز المقرر عودته بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا وفاز الزمالك أول أمس على وادى دجلة، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقان أول أمس فى استاد بتروسبورت.