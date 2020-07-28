شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى لايف ”الخليج 365”: الزمالك يُنهى أزمة "فلوس" بن شرقى وأوناجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى محمد شبانة فى لايف ”الخليج 365”، إن إدارة الزمالك، أنهت مسألة المستحقات المتأخرة للمغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد أوناجم لكي يعود الثنائى إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجارى، من أجل الانتظام في استعدادات الفريق الأبيض للموسم الجديد، وكان برنامج "مع شبانة" قد انفرد باستحقاق 100 ألف دولار لـ بن شرقى طلب اللاعب الحصول عليها من أجل العودة إلى القاهرة.

وكشف شبانة فى لايف ”الخليج 365”، عن أن مسئولي الزمالك أكدوا عدم الدخول في أية مفاوضات من أجل ضم السورى عمر خربين مهاجم الهلال السعودى الذى سبق له اللعب في بيراميدز.

وأوضح شبانة فى لايف الخليج 365 أن مصدرا مسئولاً بالزمالك قال إن النادى الأبيض أغلق الباب نحو ضم أجانب جددًا نظرًا للحصول على توقيع الأنجولي آري بابل جناح أول أغسطس الأنجولي لينضم إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم رفقة التونسي حمزة المثلوثي الذى وصل إلى القاهرة وأنهى كل إجراءات انضمامه لنادى الزمالك ليكون بابل والمثلوثي هم الثنائى الجدد بالموسم الجديد إلى جانب الثلاثى فرجانى ساسى وبن شرقي وأوناجم مع تسويق الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق.