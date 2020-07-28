شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: مين قال إن الزمالك خسر الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لم يخسر المنافسة على بطولة الدوري العام حتى الآن، رغم انفراد النادي الأهلي بالصدارة برصيد 49 نقطة، وتواجد القلعة البيضاء في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، وقال طارق السيد في تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون سبورت: الزمالك مخسرش الدوري والمنافسة موجودة وإن كان صعبًا، جمهور الزمالك ومن خلال تواصلي معهم يركز في بطولة أفريقيا هي بالنسبة إليه حياة أو موت ، وأضاف: فريق 2003 في الزمالك من أحسن الفرق في مصر أتمنى أن يسوق لهم الزمالك في الخارج ومتأكد أن بينهم لاعب مثل محمد صلاح وسيخرج واحد منهم بنفس التجربة الناجحة لو أتيحت له الفرصة ، وواصل: المقاولون رغم غنائه مازال يجني المكاسب من محمد صلاح والنني، لماذا لا يخوض الزمالك تجربة مثل هذه؟

تابع: أتوقع استمرار أسامة فيصل وحسام أشرف مع الفريق الأول ولكن أنصح كارتيرون ألا يعتمد على الناشئين بمفردهم في مباراة واحدة ويجب منحهم الفرصة تدريجيًا مع الفريق الأول حتى يحتضنهم اللاعبين الكبار ويساعدوهم على الظهور، وأرى أن حسام أشرف يسير على خطى كابتن جمال عبد الحميد.

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وعاد الزمالك إلى خوض تدريباته السبت الماضي، عقب الراحة السلبية التى حصل عليها أبناء ميت عقبة على مدار أول أمس، الجمعة، عقب نهاية معسكر برج العرب الذى استمر نحو 14 يومًا وتخلله مباراتين وديتين مع سموحة وبيراميدز حيث شهد اللقاء الأول فوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما خسر الأبيض لقاء بيراميدز بهدف نظيف، حيث يستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، يوم 6 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز المقرر عودته بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا وفاز الزمالك أول أمس على وادى دجلة، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقان أول أمس فى استاد بتروسبورت.