شكرا لقرائتكم خبر عن توقف ودية الزمالك وطنطا بعد 30 دقيقة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقفت مباراة الزمالك وطنطا الودية التى تجمعهما حاليًا من أجل التقاط الأنفاس وشرب المياه نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، وتأتى تلك المواجهة الودية التى ما زال التعادل السلبى يسيطر عليها، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي، حيث يستعد الفريقين لعودة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل وكما يستعد الزمالك لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: جنش - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة -امام عاشور - محمد حسن - محمد عنتر- شيكابالا -بامبو -عمر السعيد.

ومن المقرر أن يواصل الفرنسى باتريس كارتيرون، منح فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الناشئين مثلما حدث فى ودية وادي دجلة الأخيرة، التى فاز بها الأبيض بأربعة أهداف دون رد، وتألق خلالها عدد من اللاعبين الناشئين بعدما أحرز الناشئ أسامة فيصل "هاتريك" فى المباراة بالإضافة إلى تألق حسام أشرف وتسجيله هدف التقدم للأبيض، فيما من المقرر أن ينتهي معسكر الزمالك فى برج العرب يوم الخميس المقبل، على أن يحصل اللاعبون على راحة يومي الجمعة والسبت لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم.

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وعاد الزمالك إلى خوض تدريباته السبت الماضي، عقب الراحة السلبية التى حصل عليها أبناء ميت عقبة على مدار أول أمس، الجمعة، عقب نهاية معسكر برج العرب الذى استمر نحو 14 يومًا وتخلله مباراتين وديتين مع سموحة وبيراميدز حيث شهد اللقاء الأول فوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما خسر الأبيض لقاء بيراميدز بهدف نظيف، حيث يستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، يوم 6 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز المقرر عودته بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا وفاز الزمالك أول أمس على وادى دجلة، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقان أول أمس فى استاد بتروسبورت.