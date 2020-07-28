شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يتقدم للأهلي في مرمى الجونة ودياً بملعب مختار التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل وليد سليمان لاعب الأهلى الهدف الأول لفريقه أمام الجونة في المباراة الودية التى تجمعهما حالياً بإستاد التتش في إطار استعدادات الفريقين للارتباطات المقبلة ، وجاء هدف سليمان في الدقيقة الثالثة، حيث تلقى وليد سليمان تمريرة طويلة نجح فى استغلال التقدم الخاطئ للحارس إسلام طارق من مرماه وسدد الكرة ببراعة في الشباك الخالية.

ويخوض الأهلي ودية الجونة ضمن استعدادات الفريق لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد هاني وعلي معلول

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خط الوسط: اليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي

خط الهجوم: مروان محسن.

من ناحية أخرى ، علم ”الخليج 365” مفاجأة من العيار الثقيل في بنود عقد السويسري رينيه فايلر الجديد مع الفريق الأحمر، والذي تم توقيعه مؤخراً وبالتحديد خلال قضاء المدرب السويسري لأجازه مع أسرته قبل عودته من جديد لقيادة تدريبات الأهلي، ووقع فايلر مع الأهلي على عقد جديد لمدة موسم واحد بنفس الشروط المالية الخاصة بالعقد السابق، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات والشد والجذب بين الطرفيين، خاصة وأن المدرب السويسري لم يكن يرغب في الاستمرار بالنسبة الكاملة، خاصة وأن هناك ضغوطاً تتم ممارستها عليه من جانب أسرته التي كانت ترغب في عودته لأوروبا والاكتفاء بالفترة التي قضاها في قيادة النادي الأهلي في ظل امتلاكه العديد من العروض خلال فترة تجديد عقده.

ونجح مسئولو الأهلي في إقناع فايلر باستكمال المهمة خاصة وأن الفريق مُقبل على العديد من التحديات سواء على المستوى القاري أو المحلي بعد قرار استئناف بطولة الدوري العام وكذلك بطولة دوري أبطال افريقيا، وهو الأمر الوحيد الذي أغرى فايلر لاستكمال المهمة، خاصة وأنه تقريباً حسم بطولة الدوري العام كما لا يتبقى سوى أمتار قليلة على نهاية بطولة دوري أبطال افريقيا بعد وصول الفريق للدور نصف النهائي، والتي يعد الأهلي هو المرشح الأول للفوز بها من وجهة نظر الإدارة الحمراء وكذلك المدرب السويسري، وبالتالي فاذا كان فايلر رفض في وقتها تجديد عقده فسيتولى المهمة مدرب آخر، سيحسب له في وقتها الفوز بالدوري وبطولة دوري أبطال افريقيا ولن يتم ذكر اسم فايلر وهو السبب الرئيسي في إقناع فايلر بالتجديد.