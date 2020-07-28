شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يقود الزمالك للفوز على طنطا 2 / 1 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مصطفى فتحى، لاعب الزمالك، فى قيادة فريقه لتحقيق الفوز على نظيره طنطا بنتيجة 2/1، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى، ونجح مصطفى فتحى فى إحراز هدف الفوز للزمالك قبل نهاية المباراة بـ 9 دقائق، بعدما كانت النتيجة تشير الى تعادل الفريقين 1/1 ، حيث تقدم الزمالك فى الدقيقة 60 عن طريق حسام أشرف، ونجح محمد العشرى لاعب طنطا فى إحراز هدف التعادل لفريقه فى مرمى الزمالك فى الدقيقة 70، ليفوز الزمالك 2/1 ، ودفع الجهاز الفنى للفريق بمجموعة من الناشئين فى الشوط الثانى من المباراة.

فى بداية الشوط الثانى من المباراة دفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى بعدد من التغييرات، حيث شارك كل من كابونجو كاسونجو ومصطفى فتحي وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعى وأحمد عيد وحاتم محمد، بدلا من عمر السعيد وكريم بامبو وشيكابالا ومحمد عنتر ومحمد حسن وإمام عاشور ومحمد عبدالسلام وعبدالله جمعة، ليصبح تشكيل الزمالك فى الشوط الثانى محمود عبدالرحيم جنش فى حراسة المرمى ومحمد عبدالغنى وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد وياسين مرعى فى خط الدفاع، وحاتم محمد ومحمد حسام بيسو ومصطفى فتحى وحسام أشرف وسيف فاروق جعفر فى خط الوسط، وكابونجو كاسونجو فى الهجوم.

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وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وطنطا الودية التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروى، حيث يستعد الفريقين لعودة الدورى الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل وكما يستعد الزمالك لخوض منافسات دورى أبطال أفريقيا ، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: جنش - محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة -امام عاشور - محمد حسن - محمد عنتر- شيكابالا - بامبو - عمر السعيد.

وجاء الشوط الأول بين الزمالك وطنطا، فقير فنيًا حيث لم تشهد الـ 45 دقيقة الأولى أحداث أو هجمات تذكر لكلا الفريقين وانحصرت الكرة فى منطقة وسط الملعب وسط محاولات على المرمى إلا إنها على استحياء، وحصل الزمالك على 5 ضربات ركنية دون أى ركنية لطنطا، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.

وعاد الزمالك إلى خوض تدريباته السبت الماضى، عقب الراحة السلبية التى حصل عليها أبناء ميت عقبة على مدار أول أمس، الجمعة، عقب نهاية معسكر برج العرب الذى استمر نحو 14 يومًا وتخلله مباراتين وديتين مع سموحة وبيراميدز حيث شهد اللقاء الأول فوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما خسر الأبيض لقاء بيراميدز بهدف نظيف، حيث يستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، يوم 6 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز المقرر عودته بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا وفاز الزمالك أول أمس على وادى دجلة، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقان أول أمس فى استاد بتروسبورت.