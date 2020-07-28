شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواجه الإسماعيلى وديًا غدًا.. وسلبية مسحة كورونا الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية، في الخامسة مساء غدٍ الأربعاء أمام فريق الإسماعيلي، وذلك فى ختام معسكر الفريق المغلق المقام حاليًا بمدينة الإسماعيلية استعدادًا لاستكمال الدوري، وكان فريق المقاصة قد أدى سلسلة من المباريات الودية بدأها بمواجهة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز، كما خاض الفريق لقاءين وديين آخرين على هامش معسكر الإسماعيلية أمام فريقي إف سي مصر والإسماعيلي.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن نتائج المسحة الخامسة للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية لكل لاعبي فريق المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق، واطمأن الجهاز الفني علي سلامة الجميع بعد الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.. وكانت المسحات الأربعة السابقة التي خضع لها الفريق قد جاءت جميع نتائجها سلبية.

في سياق مختلف قررت إدارة نادي مصر المقاصة الموافقة على العروض التي تصل للاعبين من أي نادٍ داخل مصر أو خارجها من أجل توفير سيولة مالية للخروج من الأزمة المالية، كما طلبت إدارة النادي من أحد وكلاء اللاعبين الذين يرتبط بعلاقة قوية مع بعض أعضاء المجلس بتسويق اللاعبين الأجانب في الفريق مقابل حصوله على نسبة في ظل عدم قدرة إدارة النادي علي تسويق لاعبيها الأجانب نظرًا لكبر سن فوافي وشيميلس بيكلي وكذلك لعدم ظهور خالد أوتشو بمظهر مميز في الفترة الماضية، في حين أن فيكتور موسيس لم يقدم المردود الذي يسمح بتسويقه منذ انضمامه من حرس الحدود مطلع الموسم الحالي.

Advertisements

من ناحية أخرى ، طلبت إدارة نادي مصر المقاصة من لاعبي الفريقدراسة فكرة التنازل عن جزء من المستحقات المالية المتأخرة لدي إدارة النادي والتي تصل إلي أكثر من 8 أشهر، حيث كشف مصدر داخل إدارة النادي عن أن هناك اقتراحًا تم عرضه علي فريق الكرة بشأن التنازل عن جزء من المستحقات في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي منذ فترة.

وأضاف المصدر أن إدارة النادي لن تجبر أي لاعب عن التنازل علي أي مستحقات ولكن الأمر يتمثل في عرض وطلب بين الإدارة واللاعبين والجهاز الفني، وفي حالة الرفض فان إدارة النادي ملتزمة بجميع المستحقات الخاصة بالجهاز الفني واللاعبين.