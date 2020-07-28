المقاصة يواجه الإسماعيلى وديًا غدًا.. وسلبية مسحة كورونا الخامسة

شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواجه الإسماعيلى وديًا غدًا.. وسلبية مسحة كورونا الخامسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية، في الخامسة مساء غدٍ الأربعاء أمام فريق الإسماعيلي، وذلك فى ختام معسكر الفريق المغلق المقام حاليًا بمدينة الإسماعيلية استعدادًا لاستكمال الدوري، وكان فريق المقاصة قد أدى سلسلة من المباريات الودية بدأها بمواجهة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز، كما خاض الفريق لقاءين وديين آخرين على هامش معسكر الإسماعيلية أمام فريقي إف سي مصر والإسماعيلي.
وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن نتائج المسحة الخامسة للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية لكل لاعبي فريق المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق، واطمأن الجهاز الفني علي سلامة الجميع بعد الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.. وكانت المسحات الأربعة السابقة التي خضع لها الفريق قد جاءت جميع نتائجها سلبية.
في سياق مختلف قررت إدارة نادي مصر المقاصة الموافقة على العروض التي تصل للاعبين من أي نادٍ داخل مصر أو خارجها من أجل توفير سيولة مالية للخروج من الأزمة المالية، كما طلبت إدارة النادي من أحد وكلاء اللاعبين الذين يرتبط بعلاقة قوية مع بعض أعضاء المجلس بتسويق اللاعبين الأجانب في الفريق مقابل حصوله على نسبة في ظل عدم قدرة إدارة النادي علي تسويق لاعبيها الأجانب نظرًا لكبر سن فوافي وشيميلس بيكلي وكذلك لعدم ظهور خالد أوتشو بمظهر مميز في الفترة الماضية، في حين أن فيكتور موسيس لم يقدم المردود الذي يسمح بتسويقه منذ انضمامه من حرس الحدود مطلع الموسم الحالي.
من ناحية أخرى ، طلبت إدارة نادي مصر المقاصة من لاعبي الفريقدراسة فكرة التنازل عن جزء من المستحقات المالية المتأخرة لدي إدارة النادي والتي تصل إلي أكثر من 8 أشهر، حيث كشف مصدر داخل إدارة النادي عن أن هناك اقتراحًا تم عرضه علي فريق الكرة بشأن التنازل عن جزء من المستحقات في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي منذ فترة.
وأضاف المصدر أن إدارة النادي لن تجبر أي لاعب عن التنازل علي أي مستحقات ولكن الأمر يتمثل في عرض وطلب بين الإدارة واللاعبين والجهاز الفني، وفي حالة الرفض فان إدارة النادي ملتزمة بجميع المستحقات الخاصة بالجهاز الفني واللاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يواجه الإسماعيلى وديًا غدًا.. وسلبية مسحة كورونا الخامسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.