شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يضع الزمالك فى المقدمة أمام طنطا وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مصطفى فتحي، لاعب الزمالك، في إحراز هدف التقدم للزمالك في مرمي طنطا في المباراة الودية المقامة بينهما الان لتصبح النتيجة 2/1 للزمالك، حيث تقدم الزمالك في الدقيقة 60 عن طريق حسام أشرف، ونجح محمد العشري لاعب طنطا في إحراز هدف التعادل لفريقه في مرمي الزمالك في الدقيقة 70، لتصبح النتيجة 2/1 بعد مرور 81 دقيقة.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الدفع بمجموعة من الناشئين في الشوط الثاني من مباراة طنطا الودية التي تجمع الفريقين حاليا باستاد الجيش ببرج العرب .

وفي بداية الشوط الثاني من المباراة دفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بعدد من التغييرات حيث شارك كل من كابونجو كاسونجو ومصطفى فتحي وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعي وأحمد عيد وحاتم محمد بدلا من عمر السعيد وكريم بامبو وشيكابالا ومحمد عنتر ومحمد حسن وإمام عاشور ومحمد عبدالسلام وعبدالله جمعة .

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ليصبح تشكيل الزمالك في الشوط الثاني محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد وياسين مرعي في خط الدفاع وحاتم محمد ومحمد حسام بيسو ومصطفى فتحي وحسام أشرف وسيف فاروق جعفر في خط الوسط وكابونجو كاسونجو في الهجوم .

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وطنطا الودية التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي، حيث يستعد الفريقين لعودة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل وكما يستعد الزمالك لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا ، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: جنش - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة -امام عاشور - محمد حسن - محمد عنتر- شيكابالا -بامبو -عمر السعيد.

وجاء الشوط الأول بين الزمالك وطنطا، فقير فنيًا حيث لم تشهد الـ 45 دقيقة الأولى أحداث أو هجمات تذكر لكلا الفريقين وانحصرت الكرة فى منطقة وسط الملعب وسط محاولات على المرمى إلا إنها على استحياء، وحصل الزمالك على 5 ضربات ركنية دون أى ركنية لطنطا، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.

وعاد الزمالك إلى خوض تدريباته السبت الماضى، عقب الراحة السلبية التى حصل عليها أبناء ميت عقبة على مدار أول أمس، الجمعة، عقب نهاية معسكر برج العرب الذى استمر نحو 14 يومًا وتخلله مباراتين وديتين مع سموحة وبيراميدز حيث شهد اللقاء الأول فوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما خسر الأبيض لقاء بيراميدز بهدف نظيف، حيث يستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، يوم 6 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز المقرر عودته بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا وفاز الزمالك أول أمس على وادى دجلة، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقان أول أمس فى استاد بتروسبورت.