شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدفع بـ5 ناشئين فى الشوط الثانى من ودية طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الدفع بمجموعة من الناشئين في الشوط الثاني من مباراة طنطا الودية التي تجمع الفريقين حاليا ببرج العرب، حيث أشرك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بعدد من التغييرات وهم كل من كابونجو كاسونجو، ومصطفى فتحي، وسيف فاروق جعفر، وحسام أشرف، ومحمد حسام "بيسو"، وياسين مرعي، وأحمد عيد، وحاتم محمد، بدلا من عمر السعيد وكريم بامبو وشيكابالا ومحمد عنتر ومحمد حسن وإمام عاشور ومحمد عبدالسلام وعبدالله جمعة، ليصبح تشكيل الزمالك في الشوط الثاني محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد وياسين مرعي في خط الدفاع وحاتم محمد ومحمد حسام بيسو ومصطفى فتحي وحسام أشرف وسيف فاروق جعفر في خط الوسط وكابونجو كاسونجو في الهجوم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي، حيث يستعد الفريقين لعودة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل وكما يستعد الزمالك لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا ، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: جنش - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة -امام عاشور - محمد حسن - محمد عنتر- شيكابالا -بامبو -عمر السعيد.

وجاء الشوط الأول بين الزمالك وطنطا، فقير فنيًا حيث لم تشهد الـ 45 دقيقة الأولى أحداث أو هجمات تذكر لكلا الفريقين وانحصرت الكرة فى منطقة وسط الملعب وسط محاولات على المرمى إلا إنها على استحياء، وحصل الزمالك على 5 ضربات ركنية دون أى ركنية لطنطا، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.