شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صالح جمعة ينتظر المشاركة فى ودية الجونة و"إيده على خده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، منحه الضوء الأخضر من قبل الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، من أجل المشاركة فى المباراة الودية المقامة حاليًا أمام الجونة، على ملعب مختار التتش، فى إطار استعدادات الفريق الأحمر لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، كما يستعد الجونة للدورى.

وظهر صالح جمعة خلال تواجده على مقاعد بدلاء الأهلى واضعًا "أيده على خده" خلال إجراء المارد الأحمر تغييرات بالجملة مع بداية الشوط الثانى من اللقاء، فى لقطة معبرة عن رغبة اللاعب فى الحصول على فرصة المشاركة.

وأضاف محمد مجدي قفشة الهدف الثالث لفريقه في مباراة الجونة الودية، من ضربة جزاء احتسبها الحكم لمروان محسن بعدما تعرض للعرقلة من جانب محمود الجزار لاعب الجونة والمُعار له من الأهلي، وسجل قفشة هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 51 بعدما غادر ياسر إبراهيم الملعب للإصابة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والجونة الودية المقامة حاليًا على ملعب التتش بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة سجلها وليد سليمان في الدقيقة الثالثة وياسر إبراهيم في الدقيقة 41.

Advertisements

جاءت أحداث الشوط الأول حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط منذ البداية بهدف تسجيل هدف مُبكر وكان له ما أرد عن طريق وليد سليمان الذى تلقي تمريرة جيدة في الدقيقة الثالثة واستغل خروج حارس الجونة إسلام طارق الغري موفق وسجل هدف التقدم للأحمر، وواصل الأهلي ضغطه الواضح على فريق الجونة مع تحسن ملحوظ في أداء الضيوف الذين تحلوا بالجرأة الهجومية تدريجيًا واستطاع أحمد ياسر ريان أن يشكل خطورة واضحة على مرمى الأهلي وسجل هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل كما أنقذ محمد الشناوي فرصة هدف مُحقق من رأسية أحمد ياسر ريان، وسدد مروان محسن كرة قوية مرت أعلى العارضة بقليل.

الضغط الأهلاوي أسفر عن تسجيل هدف ثانٍ برأسية رائعة من ياسر إبراهيم الذي أحسن استغلال تمريرة من ناحية الشمال عن طريق المتألق على معلول ليودعها في شباك الجونة بالدقيقة 41 وبعدها ينحصر الأداء وسط الملعب قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.