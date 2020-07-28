شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الجونة بثنائية نظيفة وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والجونة الودية المقامة حاليًا على ملعب التتش بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة سجلها وليد سليمان في الدقيقة الثالثة وياسر إبراهيم في الدقيقة 41.

ويخوض الأهلي ودية الجونة ضمن استعدادات الفريق لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

جاءت أحداث الشوط الأول حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط منذ البداية بهدف تسجيل هدف مُبكر وكان له ما أرد عن طريق وليد سليمان الذى تلقي تمريرة جيدة في الدقيقة الثالثة واستغل خروج حارس الجونة إسلام طارق الغري موفق وسجل هدف التقدم للأحمر، وواصل الأهلي ضغطه الواضح على فريق الجونة مع تحسن ملحوظ في أداء الضيوف الذين تحلول بالجرأة الهجومية تدريجيًا واستطاع أحمد ياسر ريان أن يثشكل خطورة واضحة على مرمى الأهلي وسجل هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل كما أنقذ محمد الشناوي فرصة هدف مُحقق من رأسية أحمد ياسر ريان، وسدد مروان محسن كرة قوية مرت أعلى العارضة بقليل.

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الضغط الأهلاوي أسفر عن تسجيل هدف ثانٍ برأسية رائعة من ياسر أبراهيم الذي أحسن استغلال تمريرة من ناحية الشمال عن طريق المتألق على معلول ليودعها في شباك الجونة بالدقيقة 41 وبعدها ينحصر الأداء وسط الملعب قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.