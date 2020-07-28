شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى زكى بعد تعافيه من كورونا: مفيش حاجة هتبقالك غير سيرتك الطيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب اللاعب محمد حمدى زكى، مهاجم فريق النادى الإسماعيلى، عن سعادته الكبيرة بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسلبية المسحة الخامسة، مؤكدًا أن الإصابة أوضحت له حب الناس وأنه أهم شيء فى الدنيا.

وكتب زكى، عبر ستورى حسابه على إنستجرام: "الحمد لله على كل شيء، سلبية المسحة الخامسة لفيروس كورونا، أد إيه الموضوع ده فرق مع الواحد جدًا، بين لى حب الناس أد إيه أهم شيء فى الدنيا، ومفيش حاجة هتبقالك غير سيرتك الطيبة مع الناس، بشكر كل واحد كلف نفسه وبعتلى اطمن عليا، بشكر أهلى وأصحابى وحبايبى كلهم، بشكر كل الفانز اللى كلمونى ومقدرتش أرد عليهم".

وأثبتت نتائج مسحة كورونا الخامسة للنادى الإسماعيلى، اليوم الثلاثاء، تعافى محمد حمدى زكى مهاجم الفريق من الفيروس اللعين مع استمرار معاناة الثنائى الإدارى بالدراويش من الفيروس بجانب اكتشاف حالة جديدة فى الجهاز الإدارى أيضاً.

وفى وقت سابق، أبدى محمد زكى مهاجم الإسماعيلى ثقته الشديدة فى تجاوز محنة كورونا، وقال حمدى زكى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حالتى مستقرة، ولم تظهر علىّ أى أعراض سواء قبل اكتشاف إصابتى بكورونا أو حتى بعدها، أنفذ العزل المنزلى ونصائح الأطباء بدقة لتجاوز هذه الأزمة سريعاً".

وأضاف حمدى زكى، "كنت أمارس حياتى بصورة طبيعية ولم أخالط أى مريض بكورونا، ولكن فوجئت بنتيجة المسحة، وعلى الفور توجهت للبحيرة مسقط رأسى لدخول عزل منزلى، وأثق فى قدرتى على هزيمة الفيروس اللعين والعودة للتدريبات مجدداً فى أقرب فرصة، وحابب أشكر كل الناس اللى سألت عليا ودعمتنى بطرق مختلفة".

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وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة و4 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتباراً من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك فى أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التى أقرتها إدارة المسابقات.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس بإستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20.

كما يحل الإسماعيلى ضيفاً على حرس الحدود بإستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.