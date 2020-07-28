شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي شامل للاعب المقاولون المصاب بكورونا للاطمئنان على حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن اللاعب المصاب بكورونا، والذي تأكدت إيجابية مسحته بعد ظهور نتائج المسحة السادسة أمس، سيخضع للعديد من الفحوصات الطبية والأشعة، بمعرفة الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق، وذلك للإطمئنان على حالته، وأضاف عبد الغني في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن اللاعب لم يكن يعاني أي أعراض قبل ظهور نتيجة المسحة، وأنه أرد التدريب مع الفريق قبل أن يقرر الجهاز الفني عزله حتى يتم شفائه بشكل تام من الفيروس.

في سياق آخر، كشف علاء عبد الغنى عن خطة ذئاب الجبل لخوض مباراتين وديتين خلال 48 ساعة، حيث يستضيف اليوم استاد عثمان أحمد عثمان مباراة المقاولون وأسوان، على أن يواجه ذئاب الجبل فريق الجونة غداً الأربعاء، وهو ما يستدعي وضع تشكيل مختلف لكل مباراة.

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وقال عبد الغنى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، سنمنح الفرصة فى لقاء اليوم للشباب الذين تم تصعيدهم من قطاع الناشئين مثل، الحارس محمد سيحة مواليد 2001 واللاعب زياد طلبة مهاجم 2001 واللاعب يوسف حسن مهاجم 2003 وتايسون مهاجم 2001 واللاعب محمد على 99 وفضل أباظة 99 ومحمد مصطفى مهاجم 2002 ومصطفى الشاذلى باك رايت 2002، ويوسف أبوهشيمة هاف 2003.

وأضاف عبد الغنى أنه سيتم الدفع بتشكيل جديد فى مباراة الغد، بالعناصر الأكثر خبرة من أجل منح الفرصة للجميع للمشاركة في المباريات الودية قبل استئناف مسابقة الدوري والاطمئنان على جاهزيتهم.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.