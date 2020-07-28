شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع والحدود يتفقان على إلغاء المباراة الودية خوفًا من الإصابات والإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو طلائع الجيش بالاتفاق مع نظرائهم في حرس الحدود إلغاء المباراة الودية التي كان مقررًا لها عصر اليوم خوفًا من الإجهاد والإصابات ويستعد الفريقان لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وكانت ودية الطلائع والحرس هى الثانية للفريقين، حيث أقيمت الودية الأولى مساء الأحد، وانتهت بفوز حرس الحدود بهدف دون رد سجله محمد عيد فى الدقيقة 90، وأهدر حسام باولو مهاجم الطلائع ركلة جزاء، فيما يختتم الطلائع ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى الرابع من أغسطس المقبل على استاد الجبل الأخضر.

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى الزمالك على إعادة المباراة الودية التى تم إلغاؤها الفترة الأخيرة، لاسيما بعدما أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الطلائع سلبية كافة عناصر الفريق عقب مخالطتهم لعمرو جمال مهاجم الطلائع الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا، واتفق مسئولو الناديين على إقامة المباراة الودية 29 يوليو الجارى فى السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويعتزم عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، إعطاء الفرصة للتشكيلة الأساسية لفريقه للمشاركة بشكل أكبر فى المباريات الودية لتجهيزهم فنياً وبدنياً قبل انطلاق مسابقة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، حيث يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.

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ويتدرب لاعبو الطلائع على فترتين صباحاً ومساءً لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.