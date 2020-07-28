شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور 3 حالات إيجابية لفيروس كورونا في الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت المسحة الطبية السادسة للاعبى الاتحاد السكندرى إصابة ثلاثة من أفراد الفريق بفيروس كورونا المستجد، بواقع اثنين من لاعبي الفريق ، بجانب أحد الإداريين بعد المسحة التى أجراها اللاعبون بالأمس، وبعد اكتشاف الإصابات تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لعزل المصابين من خلال الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق الذى سيتولى جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بعلاج المصابين وعزلهم بالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

من ناحية أخرى ، كشف عبدالحميد عادل، وكيل اللاعبين، موقف رزاق سيسيه، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لصفوف نادي الاتحاد السكندري في نهاية الموسم، وقال عبدالحميد عادل في تصريحات تليفزيونية : "الرغبة الأولى للاعب في حالة عدم العودة للزمالك الاستمرار مع الاتحاد"، وتابع: "رزاق سيسيه مستمر مع الاتحاد السكندي حال عدم عودته للزمالك".

كما تحدث عبدالحميد عادل، عن موقف ايريك تراوري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من الرحيل عن صفوف الفريق السماوي، وقال عبدالحميد عادل : "ايريك تراوري مستمر في بيراميدز وننتظر حتى نهاية الموسم"، وتابع: "رغبه إيريك ترواوري داخل مصر الانتقال للأهلي حال رحيله عن بيراميدز".