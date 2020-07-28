شكرا لقرائتكم خبر عن ‫أحمد عيد: اعتذرت عن تدريب النجوم بسبب عدم المصداقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك السابق، اعتذاره عن تولي المسئولية لفريق النجوم الذي يلعب بدوري القسم الثاني، مرجعاً السبب إلى عدم المصداقية في الاتفاق، وكتب عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي على فيس بوك : "في جلسة مع رئيس نادي النجوم بحضور عبد السلام نجاح وأحمد عثمان بلية وكيلي تم الاتفاق على تولي الإدارة الفنية للفريق في الـ5 مباريات المتبقية للموسم الجاري، حتى يتم استدعاء مدير فني اجنبي من الموسم الجديد".

أضاف عيد: ‫فوجئت بأن المدير الفني الأجنبي ممكن يبقي موجود من الموسم الحالي على حد قول رئيس النادي وهو أمر مرفوض بالنسبالي بعد الاتفاق وتغير الكلام وبعد كلام رئيس النادي في الإعلام وعدم المصداقية بخصوص الاتفاق.

‫وواصل: "وفوجئت أيضاً بوجود كابتن محمد صلاح ولن يتم إقالته واشارته انه سيكون موجود في أول تدريب للفريق لإثبات حقه القانوني وده شىء مرفوض بالنسبالي إني أبقى موجود أو أدخل في مهاترات في بداية حياتي التدريبية وخصوصاً مع كابتني الكابتن محمد صلاح.

‫وزاد: "لذلك قررت الاعتذار عن العمل مع نادي النجوم وإن شاء الله انتظرونا في مكان مميز وشكراً.