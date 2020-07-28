تريزيجيه ثالث أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا في المرتبة الثالثة مشاركةً مع آخرين.

وتصدَّر الإنجليزي كايل ووكر، ظهير أيمن مانشستر سيتي، قائمة أسرع اللاعبين في بريميرليج بسرعة مذهلة بلغت 23.49 ميل في الساعة، متفوقا بفارق ضئيل على الإسباني أداما تراوري جناح وولفرهامبتون.

وجاء محمود تريزيجيه، الذي سجل ستة أهداف في أول مواسمه بالدوري الإنجليزي، في المركز الثالث بانطلاقة وصلت إلى 23.36 ميل في الساعة في مباراة ليفربول يوم 5 يوليو الماضي.

وكانت المفاجئة أن أربعة من أسرع خمس انطلاقات مسجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم جائت بعد توقف طويل لمدة ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وانتهى موسم 2019-20 من الدوري الإنجليزي بتتويج ليفربول بطلا للمسابقة بعد غياب 30 عاما، فيما نجا أستون فيلا من الهبوط في آخر جولة.

وجائت قائمة ذا صن لأصحاب أسرع الانطلاقات في بريميرليج كالتالي:

1- كايل ووكر (مانشستر سيتي) ضد تشيلسي (25 يونيو) - 23.49 ميل في الساعة.

2- أداما تراوري (وولفرهامبتون) ضد تشيلسي (26 يوليو) - 23.48 ميل في الساعة.

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3- محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا) ضد ليفربول (5 يوليو) - 23.36 ميل في الساعة.

3- ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد) ضد إيفرتون (1 مارس) - 23.36 ميل في الساعة.

3- آرون وان بيساكا (مانشستر يونايتد) ضد وست هام (3 نوفمبر) - 23.36 ميل في الساعة.

6- كاجلار سويونشو (ليستر سيتي) ضد كريستال بالاس (3 نوفمبر) - 23.33 ميل في الساعة.

7- إينسلي مايتلاند نيلز (آرسنال) ضد مانشستر سيتي (15 ديسمبر) - 23.27 ميل في الساعة.

8- شين لونج (ساوثهامبتون) ضد نيوكاسل يونايتد (8 ديسمبر) - 23.21 ميل في الساعة.

9- فريد (مانشستر يونايتد) ضد إيفرتون (15 ديسمبر) - 23.17 ميل في الساعة.

10- فيل فودين (مانشستر سيتي) ضد أستون فيلا (26 أكتوبر) - 23.07 ميل في الساعة.