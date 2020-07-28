لاعب الزمالك الشاب: مشاركتي مع الفريق الأول في يد كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حسام أشرف لاعب نادي الزمالك الشاب، أن لاعبو الفريق الأول بالقلعة البيضاء يدعمون اللاعبين الشباب بشكل مستمر، مشيراً إلى أن قرار مشاركته مع الفريق الأول في يد الفرنسي باتريس كارتيرون.

وسجل حسام أشرف الهدف الأول في مباراة فريقه الودية أمام طنطا والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقال حسام أشرف في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "أنا العب في المنطقة الهجومية بأكملها ولكنني أفضل المشاركة في مركز المهاجم".

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وأضاف: "كارتيرون قال لنا أن لا نخاف وأعطانا التعليمات ونفذناها في أرض الملعب وفزنا بالمباراة".

وتابع: "جميع اللاعبين الكبار يتكلمون معنا ويحمسونا ويدعموننا باستمرار، بقالي 5 سنوات في النادي، وكان نفسي العب في الزمالك ومع التعليمات والتدريبات بدأت أشارك".

واختتم تصريحاته: "أنفذ تعليمات كارتيرون ورجولتي في الملعب وهو من سيقرر مشاركتي مع الفريق الأول".