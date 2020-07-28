تحليل.. كيف يهاجم الأهلي مع فايلر؟ (1) معلول جناح هجومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

أظهر الأهلي قدرات هجومية كبيرة خلال مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم التي باتت على وشك الاستئناف بعد أقل من 10 أيام، والتي شهدت بداية مبهرة للأحمر.

الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر حقق انطلاقة تاريخية في مسابقة الدوري نجح خلالها في تحقيق 16 انتصار خلال 17 مباراة، مسجلا 46 هدف، ولم يستقبل سوى 4 أهداف فقط.

ويعتمد رينيه فايلر على أكثر من لاعب وأكثر من طريقة لبناء استراتيجيته الهجومية التي تتماهى مع الأفكار التي يطبقها أبرز مدربي الكُرة الأوروبية في الوقت الحالي مع أكبر الأندية.

مفتاح علي معلول

الحصيلة الرائعة من الانتصارات، والجيدة من الأهداف تشير إلى أن المدرب السويسري رينيه فايلر يُهاجم بطريقة تؤتي ثمارها، كما أن طريقته الهجومية هي أهم مميزاته الدفاعية التي تمنع الخصوم من الوصول إلى مرماه لتسجيل الأهداف.

خلال مباريات الأحمر في الدوري سجل الفريق الأحمر 46 هدفاً من بينها 32 من صناعة عدد من اللاعبين، وبقية الأهداف من مجهود فردي.

عنوان صناعة الأهداف في الأهلي كان في المباراة الأولى أمام طلائع الجيش من أفضل صانع أهداف في الدوري، علي معلول.

الظهير التونسي صنع 6 أهداف متساوياً مع يوسف أوباما لاعب الزمالك وعبد الله السعيد لاعب بيراميدز في قائمة الأفضل، على الرغم من كونه ظهير دفاعي.

لكن فايلر لا يعتبر علي معلول ظهيراً دفاعياً فحسب، بل أن السويسري يعتمد في طريقته الهجومية على المدافع الأيسر الذي تكتب باسمه الهجمات على الجهة اليسرى.

علي معلول في طريقة رينيه فايلر هو أهم من الجناح الأيسر الذي يشارك في صناعة الفرص والأهداف، خاصة عندما يكون رمضان صبحي هو شريك علي معلول في الجبهة اليسرى حيث يسهل له عملية الاختراق بدخول الأول للعمق والتمرير على الطرف الأيسر للدولي التونسي.

الصناعة الأولى لمعلول في الدوري أمام الجيش كانت عن طريق تمريرة عرضية من الجهة اليسرى على الأرض حولها أجايي إلى الشباك.

في مباراة طنطا في الدوري صنع علي معلول هدف بنفس الطريقة باختراق من الجهة اليسرى وتمريرة عرضية حولها محمود كهربا إلى الشباك، في هذا المشهد كان معلول في مركز الجناح الأيسر أو المهاجم الجناح وليس مدافعاً.

وفي لقاء الاتحاد السكندري بالدوري غيّر معلول طريقته في صناعة الأهداف بإرسال عرضية من الجهة اليمنى بضربة ركنية إلى أحمد الشيخ ليسجل هدفاً.

المدافع المهاجم في الأهلي صنع رابع أهدافه هذا الموسم أمام فريق الجونة بتمريرة إلى وليد سليمان على حدود منطقة الجزاء ليطلق الأخير قذيفة إلى الشباك، وذلك بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول قصيرة.

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صناعة هدفا الأهلي في الاتحاد والجونة هي مشهد متكرر ومألوف لدى كل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر سواء بإرسال الضربات الركنية من الجبهة المعاكسة، أو تمرير الكرة بعد ضربة ثابتة إلى حدود منطقة الجزاء.

وفي مواجهة أسوان صنع علي معلول خامس الأهداف إلى شريكه في الجبهة اليسرى رمضان صبحي بعد تمريرة على حدود منطقة الجزاء إلى الخلف ليستغل رمضان مهارته ويراوغ ويسجل.

ويتوج هدف رمضان صبحي في أسوان من صناعة معلول تعاون الثنائي على مدار الموسم الحالي قبل تعرض لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي المُعار للإصابة.

ولن يكون هناك صداع في رأس أي مدير فني يواجه الأهلي أكثر من كيفية غلق جبهة علي معلول عندما يدعمها رمضان صبحي.

وأمام الانتاج الحربي ظهر علي معلول في مركز الجناح الهجومي من جديد داخل منطقة الجزاء ليراوغ مدافع ويمنح أجايي تمريرة إضاعتها أصعب كثيراً من تسجيلها ليحتفل النيجيري بالهدف.

الأرقام تتوج أداء معلول

شارك علي معلول في الدوري هذا الموسم في 12 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف، وصنع 29 فرصة للتسجيل، من بينها 23 تمريرة كادت تتحول لصناعة أهداف مباشرة.

مرر علي معلول الكرة 579 مرة لزملائه، ونفذ 29 عرضية ناجحة، وقام بالمراوغة والعبور من المدافعين 13 مرة.

يُرسل علي معلول 2.95 تمريرة طويلة سليمة إلى زميل في المباراة الوحدة، ويمتلك علي معلول رقم مميز بين لاعبي الدوري في استلام الكرة حيث تسلم الكرة بنجاح من زملائه 536 مرة من 538 تمريرة تلقاها.

سدد علي معلول الكرة مرة واحدة في القائمين والعارضة، وحصل على ركلة جزاء واحدة، بالإضافة إلى الكم الهائل من صناعة الفرص.

وفي خلال 12 مباراة في الدوري فشل علي معلول في المراوغة وخسر الكرة 7 مرات فقط من 20 مراوغة، وتعرض علي معلول للإيقاف بشكل غير قانوني 11 مرة ليمنح الأهلي 11 ركلة ثابتة، بينما قام بإيقاف الخصوم 7 مرات فقط بأخطاء تستوجب صافرة الحكام، من بينها خطأ واحد فقط في الثلث الدفاعي للأهلي.

وتشير أرقام معلول في الأخطاء إلى أنه يقوم بإيقاف هجمات المنافسين المرتدة عندما يفقد الكرة في الثلث الهجومي أو الثلث الأوسط، بينما ارتكابه للأخطاء الإدارية (فاول) في الثلث الدفاعي أمر نادر للغاية.

وعلى الجانب الدفاعي يحضر معلول بقوة حيث تصدى لمحاولتين خطيرتين للتسجيل في شباك الأهلي، ومنع تسديدة من الطريق إلى مرمى فريقه، وشتت الكرة 4 مرات، ونجح في افتكاكها من الخصوم 26 مرة.

وبذلك يصبح علي معلول من أهم أوراق الأهلي الهجومية قبل الدفاعية، سواء كان منافس الأحمر فريق هجومي يضغط للتسجيل أو فريق يتراجع للدفاع، خاصة عندما يتلقى الدعم من الجناح الأيسر في جبهته.