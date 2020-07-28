هدرسفيلد يحدد سعر بيع رمضان.. ويفضل العروض الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي يرغب في بيع لاعبه رمضان صبحي، المعار إلى النادي الأهلي، لأحد الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة"ExaminerLive" الإنجليزية، المقربة من هدرسفيلد، إن النادي يفضل العروض الأوروبية لبيع رمضان، من أجل استرداد النقود التي دفعها لشرائه من ستوك سيتي.

وأضافت الصحيفة أن هدرسفيلد تعاقد مع رمضان مقابل خمسة ملايين جنيه إسترليني عام 2018 قادما من ستوك سيتي، وهو العرض المالي الذي يبحث عنه النادي لبيع صاحب الـ23 عاما.

وكان نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، أكد أن نادي هدرسفيلد يسعى إلى تحقيق أعلى استفادة مادية ممكنة هذا الصيف، نظرًا لقرب نهاية عقد اللاعب في يونيو 2021.

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وأشارت الصحيفة إلى وجود اهتمام من أودينيزي الإيطالي وناد أوروبي آخر للحصول على خدمات رمضان، في الوقت الذي يفضل فيه هدرسفيلد بيعه بدلا من بقائه معارا مع الأهلي.

وأكدت الصحيفة أن القرار النهائي لتحديد مصير رمضان سيعود إلى المدير الفني الجديد كارلوس كوربران، مضيفة أن المدرب حرص على متابعة جميع أفراد الفريق بعد توليه قيادة "تيريرز".

وأتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن رمضان لن يكون ضمن حسابات المدير الفني البالغ من العمر 37 عاما، وذلك رغم اعتماد المدرب على طريقة 4-3-3 التي يجيدها اللاعب.

يُذكر أن رمضان صبحي لعب للأهلي لمدة 18 شهرا بعدما قام الأهلي في يوليو الماضي بتمديد استعارة رمضان لمدة موسم إضافي 2019-2020 مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.