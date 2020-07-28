بالفيديو.. إصابة ياسر إبراهيم في ودية الأهلي ويغادر مصاباً.. ومصدر: كدمة في الكاحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

تعرض المدافع ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي، للإصابة خلال مباراة فريقه الودية أمام نادي الجونة.

واشترك ياسر إبراهيم في كرة هوائية مع أحد لاعبي الجونة، ولكنه سقط على قدمه بطريقة خاطئة في الدقيقة 48 من زمن اللقاء.

ودخل أعضاء الجهاز الطبي للأهلي، لعلاج ياسر إبراهيم، ولكنه لم يستطع استكمال المباراة وغادر أرض الملعب ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.

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وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "ياسر إبراهيم يعاني من كدمة في الكاحل، وسيقوم بعمل أشعة للاطمئنان عليه غداً الأربعاء".

وكان ياسر إبراهيم قد سجل هدف الأهلي الثاني في المباراة التي يتقدم فيها القلعة الحمراء على الجونة بنتيجة 4-2.