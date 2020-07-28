نجوم الكرة ينعون "طبيب الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نعى عدد من نجوم الكرة الدكتور محمد مشالي، الشهير بلقب "طبيب الغلابة"، الذي تُوفي صباح اليوم الثلاثاء. وجاءت رسائل النجوم عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كالتالي: عصام الحضري: شريف إكرامي: محمد النني: أحمد شوبير: Advertisements المصري البورسعيدي: نادي الزمالك: سعد سمير: هيثم فاروق: مجدي عبدالغني: خالد بيومي:

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