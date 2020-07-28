لاعبان وإداري.. الاتحاد السكندري يعلن إيجابية 3 عينات بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن نادي الاتحاد السكندري، اكتشاف 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (covid -19).
وفي بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال الاتحاد: "أظهرت نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجريت على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري أمس الاثنين، ظهور 3 حالات إيجابية بفيروس كورونا (لاعبنا وأحد أفراد الجهاز).
وأضاف البيان: "على الفور، تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لعزل المصابين، كما تم التنسيق مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة".
جدير بالذكر أنه من المقرر عودة دوري WE المصري يوم 6 اغسطس المقبل، بإقامة المباريات المؤجلة.
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