أحمد عيد: قررت الاعتذار عن عدم العمل مع نادي النجوم.. وانتظرونا في مكان مميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قرر أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، عدم العمل كمدير فني لفريق النجوم، بعد أزمة مع رئيس النادي، نشر كواليسها عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب عبد الملك عبر تويتر:" في جلسة مع رئيس نادي النجوم بحضور عبد السلام نجاح وأحمد عثمان بلية وكيلي، تم الاتفاق على تولي الإدارة الفنية للفريق في ال، 5 مباريات المتبقية للموسم الجاري، وعلى ان يتم استدعاء مدير فني اجنبي من الموسم الجديد.

وأضاف:" فؤجئت بان المدير الفني الأجنبي ممكن يبقى موجود من الموسم الحال على حد قول رئيس النادي وهو امرمرفوض بالنسبالي بعد الاتفاق وتغير الكلاك وبعد كلام رئيس النادي في الإعلام وعدم المصداقية بخصوص الاتفاق".

وتابع:" فؤجئت أيضا بوجود كابتن محمد صلاح ولن يتم اقالته واشارته انه سيكون موجود في أول تدريب للفريق لاثبات حقه القانوني وده شيء مرفوض بالنسبالي انى ابقى موجود داخل مهاترات في بداية حياتي التدريبية وخصوصا مع كابتني محمد صلاح".

وأتم:" لذلك قررت الاعتذار عن العمل مع نادي النجوم وان شاء الله انتظرونا في مميز".