محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: واصل محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة للتعافي من الإصابة. وأدى وحيد تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية. وقام ظهير أيسر الأهلي بخوض تدريباته قبل انطلاق مباراة الفريق الأحمر أمام الجونة والتي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء. Advertisements ويخوض الأهلي مواجهة ودية بعد قليل أمام الجونة في إطار التحضير لعودة مباريات الدوري المصري وخوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي. على الجانب الآخر، واصل الثنائي شريف إكرامي ومصطفى شوبير حارسي مرمى الأهلي، تدريباتهما تأهيلية قبل انطلاق مواجهة الفريق الأحمر أمام الجونة. وقام الثنائي بأداء تدريباتهم التأهيلية بالجري حول الملعب وذلك قبل انطلاق المباراة التي ستبدأ في تمام الساعة الخامسة مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن سبب غياب محمود وحيد عن ودية الأهلي والجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.