بالفيديو.. الأهلي يكتسح الجونة وديا استعدادا للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: حقق الأهلي الفوز 5-2 على الجونة بملعب مختار التتش في إطار استعدادات الفريقين لاستكمال منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وشهدت المباراة خروج ياسر إبراهيم متأثراً بالإصابة قبل نهاية الشوط الأول. وافتتح وليد سليمان أهداف الأهلي في الدقيقة 2 من أحداث المباراة. ومن ركلة جزاء حصل عليها مروان محسن، سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 51. Advertisements وسجل أحمد مجدي هدف الجونة الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 65. وسجل أحمد فتحي هدف عكسي في شباك علي لطفي حارس الأهلي ليقلص الفارق لصالح الجونة بهدف ثاني في الدقيقة 68. وعاد مجدي "أفشة" ليسجل الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 82. وجاء الهدف الخامس للأهلي عن طريق السنغالي أليو بادجي في الدقائق الاخيرة من أحداث المباراة.

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