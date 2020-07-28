الأهلي يقهر الجونة بخماسية وديًا

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز على الجونة بخماسية مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، في ثاني تجارب الأحمر الودية خلال فترة الإعداد، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.
سجل خماسية الأهلي كلا من: وليد سليمان في الدقيقة الثانية، ياسر إبراهيم في الدقيقة 41، ثم أضاف محمد مجديأفشة الثالث في الدقيقة 58 من ركلة جزاء احتسبت لصالح مروان محسن، وعاد أفشة ليضيف الهدف الرابع للنادي الأهلي من تسديدة قوية بعد عدة تمريرات مميزة من لاعبي الأحمر في الدقيقة 83، واختتم بادجي الخماسية بالدقيقة 89 من عمر اللقاء
بينما سجل أهداف الجونة أحمد مجدي في الدقيقة 65، ثم أحرز أحمد فتحيهدف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 68.
بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد هاني وعلي معلول وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي ومروان محسن.
وكان الأهلي قد فاز برباعية نظيفة على سموحة في الودية التي جمعت بينهما مساء الجمعة الماضي، بينما تواجه الجونة أمام إف سي مصر باللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.
ويستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام يوم 9 أغسطس المقبل.
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