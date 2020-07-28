ودياً.. أسوان يواجه الإنتاج الحربي الإثنين المقبل

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة أحمد كشري، على إقامة مباراة ودية أمام فريق الإنتاج الحربى يوم الاثنين المقبل، فى ضمن استعدادات أبناء الجنوب لاستئناف الدورى الممتاز أمام مصر المقاصة يوم 9 أغسطس ضمن مؤجلات الجولة 18، بعد فترة توقف أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
و أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرىلكرة القدم نادى أسوان بنتيجة المسحة السادسة للفريق والتى خضع لها اللاعبون الأحد الماضى استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، فى اللمباراة الودية الرابعة لأسوان، وجاءت جميع العينات سلبية، باستثناء حالة واحدة إيجابية لأحد اللاعبين تم عزلها وتطبيق الإجراءات والوقائية، وخضوعها لبروتوكول العلاج.
ومن المقرر أن يخوض أسواناللقاء الودى الثانى أمام وادى دجلة يوم 29 يوليو على ملعب اتحاد الشرطة أيضًا، حيث يسمح الاتحاد للأندية بخوض مباراة أو مباراتين فقط بعد إجراء المسحة الطبية لكورونا بـ 48 ساعة.
ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، وفاز فى 4 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، كما سجل أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا، فيما يحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة
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