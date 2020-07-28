مصطفى فتحي يسجل ثاني أهداف الزمالك في طنطا

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في تسجيل هدف ثاني، في شباك نظيره طنطا، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الثاني لفريق الزمالك عن طريق مصطفى فتحي، بعد أن انفرد بحارس طنطا ليضع

الكرة بين أقدامه وتسكن الشباك.

سجل هدف الزمالك الأول حسام أشرف في مرمي طنطا في الدقيقة 60، بعدما تلقي عرضية من الجانب الأيسر ووضعه برأسية في أقصي الزاوية اليمني.

بينما سجل هدف تعادل طنطا عن طريق محمد العشري

برأسية قوية تسكن في مرمي جنش، في الدقيقة 70.

وكان الزمالك قد فاز على سموحة ووادي دجلة وخسر من بيراميدز وديًا، قبل مواجهة طنطا اليوم.

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تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش.

خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن، إمام عاشور، كريم بامبو، محمد عنتر، محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: عمر السعيد.