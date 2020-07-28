الزمالك يتقدم وطنطا يتعادل في ودية الفريقين

تقدم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بهدف أول، في شباك نظيره طنطا، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الزمالك حسام أشرف في مرمي طنطا في الدقيقة

60، بعدما تلقي عرضية من الجانب الأيسر ووضعه برأسية في أقصي الزاوية اليمني.

بينما سجل هدف تعادل طنطا عن طريق محمد العشري برأسية قوية تسكن في مرمي جنش، في الدقيقة

70.

وكان الزمالك قد فاز على سموحة ووادي دجلة وخسر من بيراميدز وديًا، قبل مواجهة طنطا اليوم.

تشكيل الزمالك

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حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش.

خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن، إمام عاشور، كريم بامبو، محمد عنتر، محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: عمر السعيد.