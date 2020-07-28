تعادل سلبي بين أسوان والمقاولون العرب في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة أسوان والمقاولون العرب الودية المقامة حاليًا استعدادا لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وتقام المباراة على ملعب عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر، وتُعد هذه المباراة لأبناء الجنوب الودية الرابعة، ضمن استعدادات الفريقين لإستئناف الدوري الممتاز،، بعد توقف دام أكثر 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .
وبدأ فريق أسوان المباراة بالتشكيل التالي:
في حراسة المرمى: رضا السيد في الدفاع:
واتفق مسئولو أسوان مع نظرائهم في وادى دجلة، على إقامة ودية خامسة غداً الاربعاء، والتي ستقام على ستاد اتحاد الشرطة بالعباسية،خاصة بعد تراجع أبناء الجنوب مع الزمالك نظرا لتواجد فريق الزمالك بمعسكره ببرج العرب بالإسكندرية حتى يوم 30/7 .
ويستعد أبناء الجنوب لمواجهة نظيره مصر المقاصة يوم 9 أغسطس ضمن منافسات الجولة الـ 18 المؤجلة بمسابقة الدورى الممتاز .
ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، وفاز فى 4 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، كما سجل أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا، فيما يحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.
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