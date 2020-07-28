تعادل سلبي بين أسوان والمقاولون العرب في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة أسوان والمقاولون العرب الودية المقامة حاليًا استعدادا لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتقام المباراة على ملعب عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر، وتُعد هذه المباراة لأبناء الجنوب الودية الرابعة، ضمن استعدادات الفريقين لإستئناف الدوري الممتاز،، بعد توقف دام أكثر 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

وبدأ فريق أسوان المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: رضا السيد في الدفاع:

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محمود نعيم – محمد إسماعيل – عبدالله السنجهاوي – طارق أبو العز . في الوسط: محمد خليفة – سولمون منساه – حسن يوسف – عبدالعزيز إمام – محمد المرسي . في الهجوم: محمد عبدالمجيد .

واتفق مسئولو أسوان مع نظرائهم في وادى دجلة، على إقامة ودية خامسة غداً الاربعاء، والتي ستقام على ستاد اتحاد الشرطة بالعباسية،

خاصة بعد تراجع أبناء الجنوب مع الزمالك نظرا لتواجد فريق الزمالك بمعسكره ببرج العرب بالإسكندرية حتى يوم 30/7 .

ويستعد أبناء الجنوب لمواجهة نظيره مصر المقاصة يوم 9 أغسطس ضمن منافسات الجولة الـ 18 المؤجلة بمسابقة الدورى الممتاز .

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، وفاز فى 4 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، كما سجل أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا، فيما يحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.